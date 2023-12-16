قيادي في حماس: 45% من شهداء القصف الإسرائيلي على جنوب غزة نازحون

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال مستمر في حربه التي تستهدف التجويع والتعطيش ومنع وصول الغذاء والماء والوقود إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ونوه خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن «45% من الشهداء الذين ارتقوا في القصف الهمجي المتواصل على جنوب غزة من النازحين».

وأشار إلى أن «استشهاد 45% من النازحين في القصف على جنوب غزة، يكذب ادعاءات الاحتلال بوجود مناطق آمنة»، محذرًا من أن «تلك الادعاءات والأكاذيب مصيدة وكمينًا لارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين العزل».

ولفت إلى أن «كل القطاع شمالًا وجنوبًا مستهدف بالسلاح الأمريكي الذي يستخدمه الاحتلال»، قائلًا إن «النازحين يمثلون 85% من سكان القطاع، وينحدر أكثر من 70% من عائلات لاجئة إلى غزة، في أكبر عملية تهجير قسري إبان الاحتلال عام 1948».

وذكر أن «حياة النازحين في غزة تفتقر لأبسط مقومات الحياة الإنسانية»، معقبًا: «من لم يرتقِ منهم شهيدًا بالسلاح الأمريكي، مات بسبب الحصار والجوع والعطش والتخاذل الدولي»