جولة جديدة لمشروع «بستان الإبداع» في ضيافة متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم

في رابع جولاته بموسمه الثاني، حل مشروع " بستان الإبداع" ضيفاً على متحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية (زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم)، وذلك أمس الثلاثاء، مستضيفا مجموعة من زهور مدرسة ابن عطاء الله بالهرم، في محطة جديدة تبنت تعزيز مفاهيم حماية البيئة وتعظيم جمال عطاءها.

بدأ برنامج اليوم بزيارة المدرسة وحضور طابور الصباح والتعريف بالمشروع وأهدافه ونقل تحيات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية القائم على المشروع، أعقب ذلك تقديم محاضرة مدتها ساعة ونصف بعنوان "زينة الأرض" تناول خلالها الفنان محمد كمال المشرف على المشروع تبسيط مفهوم البيئة وأهمية الحفاظ عليها ثم عرض صورا لنماذج من الفاكهة والخضروات من عطاء الأرض وثمارها.

بعد ذلك تحرك فريق عمل المشروع بمجموعة من الطلاب إلى متحف زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم على طريق سقارة السياحي وعمل ورشة فنية رسم وتلوين على الزجاج لمدة ساعة لتعليم الأطفال المشاركين عدد من مهارات إعادة تدوير المخلفات حيث رسم الأطفال ما شاهدوه وتأثره به خلال الندوة، واختتم اليوم بجولة متحفية.

ويُعد مشروع "بستان الإبداع" أحد المبادرات الثقافية الهامة التي أطلقها قطاع الفنون التشكيلية ليجوب كل أقاليم مصر داخل مدارسها وميادينها ومصانعها ومتاحفها في إطار صقل البناء المعرفي والإبداعي لشخصية الطفل المصري.