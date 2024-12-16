روسيا: من المهم أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا بعد أن أصبحت معظم أراضي البلاد تحت سيطرة تحالف جماعات المعارضة المسلحة، معربة عن أملها أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل بلادهم.

وقالت الوزارة، في بيان حول تطور الوضع في سوريا، إن "موسكو تراقب عن كثب تطور الوضع في سوريا بعد أن أصبحت معظم أراضي البلاد تحت سيطرة تحالف من الجماعات المسلحة العاملة تحت قيادة ما يسمى بقيادة العمليات العسكرية بقيادة أحمد الشرع"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان "نلاحظ التصريحات التي أدلى بها ممثلو السلطات الجديدة بشأن اعتزامهم المساعدة في تحسين أداء أجهزة الدولة، والحفاظ على النظام والأمن، والقمع الصارم لأعمال العناصر الإجرامية، ومنع عمليات القتل خارج نطاق القانون".

وتابعت الخارجية الروسية: "نؤكد أن المسلمين والمسيحيين عاشوا معاً على أراضي سوريا منذ قرون عديدة... ونأمل أن تظل سوريا وطناً لجميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية".

وذكر البيان أيضًا أنه من المهم بالنسبة لروسيا أن يحدد السوريون أنفسهم مستقبل البلاد.

وأكدت الخارجية في ختام بيانها: "إننا على قناعة بأن علاقات الصداقة والاحترام المتبادل التي تطورت بين شعوب بلدينا خلال العقود الماضية ستستمر في التطور بشكل بناء".

يشار إلى أن روسيا منحت الرئيس بشار الأسد اللجوء بعدما أطاحت به فصائل المعارضة السورية المسلحةفي الثامن من الشهر الجاري.