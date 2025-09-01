شدد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مصر لا تواجه أي أزمة في أي سلعة على الإطلاق، مشيرا إلى أن الأسواق تشهد وفرة كاملة في جميع المنتجات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «ليس لدينا أي أزمة في أي سلعة تموينية، سواء خضار أو فاكهة أو دواجن أو لحوم.. كل شيء متوفر، وهذا واقع يعيشه ويراه كل مواطن ينزل إلى السوق، كل احتياجاته متاحة».

ونوه أن الصادرات الزراعية المصرية لهذا العام شهدت زيادة مقارنة بالعام الماضي، مؤكدا أن ما يشهده قطاعا الزراعة والري هو «شيء نعتز به كمصريين»، مشددا أنه لا يمكن فصل ملف الأمن الغذائي عن الأمن المائي.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الري في إدارة الموارد المائية ، من خلال حفر الآبار واستخدام التقنيات الحديثة، والتنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لتحديد أنواع المحاصيل والمساحات المزروعة.

وأرجع تحقيق الاستقرار في ملف الأم الغذائي إلى حزمة متكاملة من الإجراءات والرؤية الاستباقية للقيادة السياسية.

وتابع: «لولا الله عز وجل والرؤية الثاقبة والاستباقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكان وضع مصر اليوم مختلفا في ظل الأزمات العالمية»، مشيرا إلى أن العالم يعاني من جفاف وحرائق غابات هي الأكبر منذ سنوات، لا سيما في أوروبا.

وأوضح أن مصر من الدول القليلة في العالم التي تُنفق موارد مالية ضخمة للغاية من أجل إعادة تدوير المياه ومعالجة مياه الصرف الزراعي؛ لمواجهة تحديات نقص المياه في ظل السعي لزيادة الإنتاج.