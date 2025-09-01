القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ.

وجاء فيها: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أبعث إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعطاء وعلى مصر وشعبها العظيم بكل الخير والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى العطرة لميلاد خير البشر محمد صلوات الله عليه وسلامه، يؤكدون عزمهم الراسخ وإرادتهم الصلبة على مواصلة العمل والتضحية في سبيل الله ثم الوطن، متمسكين بعقيدتهم الراسخة في الدفاع عن أمن مصر القومي وصون حدودها ومقدرات شعبها العظيم في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات وتحديات.

إننا نجدد العهد أن تظل القوات المسلحة درع مصر الواقي وحصنها المنيع، يحمل رجالها على عاتقهم شرف حماية الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات، واقفين خلف قيادتكم الوطنية الحكيمة، ماضين في أداء رسالتنا المقدسة حتى تظل مصر قوية منيعة تنعم بالأمن والاستقرار، والله أسأل أن يوفقكم لما فيه خير مصر وشعبها، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

وبعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقيات تهنئة لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ووزير الأوقاف وفضيلة مفتي الجمهورية.

وقد أصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والعاملين المدنيين بوزارة الإنتاج الحربي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بالإضافة إلى العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة.