روسيا: بوتين لم يتفق على قمة ثلاثية أو ثنائية مع ترامب وزيلينسكي

قال مستشار الرئاسة الروسية "الكرملين" للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يتوصل إلى اتفاق لعقد قمة ثلاثية أو ثنائية مع نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريحات لقناة "روسيا" الرسمية، الاثنين، أفاد أوشاكوف أن بوتين وترامب توصلا إلى اتفاق في ألاسكا لبحث القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، إلى موسكو.

وفي 15 أغسطس المنصرم عقد ترامب وبوتين لقاء بولاية ألاسكا الأمريكية استمر قرابة 3 ساعات، بحثا خلاله سبل وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.

وتابع المسئول الروسي: "كل ما تم تحقيقه خلال زيارات ويتكوف الخمس - وخاصة زيارته الأخيرة - شكّل أساسا للقاء بوتين وترامب، وبعد ذلك اتفق الزعيمان على كيفية المضي قدما".

وأشار أوشاكوف إلى عدم وجود مقترحات ملموسة حتى الآن لرفع مستوى المحادثات الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن فكرة رفع مستوى المفاوضات نوقشت خلال أحد الاتصالات الهاتفية بين الزعيمين، وطُرحت لاحقا خلال لقائهما في ألاسكا.

وبيّن أن الأمريكيين أبلغوا روسيا أنهم سيناقشون الأمر فيما بينهم ثم يقدمون مقترحات بهذا الشأن، نافيا وجود اتفاق حاليا بين بوتين وترامب بشأن المحادثات مع زيلينسكي.

وأردف: "ما يُنشر في الصحافة حتى الآن ليس بالضبط ما اتفقنا عليه، يتحدثون عن اجتماع ثلاثي وعن لقاء بين بوتين وزيلينسكي، ولكن على حد علمي لا يوجد اتفاق بين بوتين وترامب بهذا الشأن".

وبعد قمة ألاسكا، شهد البيت الأبيض في 18 أغسطس مباحثات جمعت ترامب مع زيلينسكي وقادة أوروبيين.

وعقب لقائه بالقادة الأوروبيين، قال ترامب إن اجتماعه معهم سار بشكل "جيد للغاية"، وإنه بدأ التحضير لقمة ثلاثية يشارك فيها إلى جانب نظيراه الروسي والأوكراني.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.