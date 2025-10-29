أحمد الشرع: سوريا تشكل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا تشكل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي ووفرة الفرص الاستثمارية فيها.

وأوضح في جلسة حوارية ضمن أعمال مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2025» المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، أن «الاقتصاد في المنطقة مرتبط بالأمن الإقليمي والاستراتيجي»، ذاكرًا أن الاضطرابات التي شهدتها سوريا تسببت بمخاطر كبيرة على المنطقة.

وجاء في حديثه وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»: «العالم جرّب فشل سوريا خلال الـ14 سنة الماضية، وخلال الـ60 سنة الماضية، جرّب أن تكون بلداً مولداً للأزمات وهجرة البشر والكبتاجون، وهذا له مخاطر استراتيجية على مستوى المنطقة واستغلته بعض الأطراف الطامحة لإثارة القلاقل في المنطقة».

وأشار إلى أن «سوريا بوابة الشرق عبر التاريخ وطريق الحرير المتعارف عليه، وفيها موارد متنوعة، كما أن اقتصادها متنوع ولا يعتمد على قطاع واحد».

وذكر أن «سوريا ممر تجاري مهم لنقل البضائع، وسيستفيد منها العالم خاصة في ظل انعدام الأمان في سلاسل التوريد بين الشرق والغرب».

وأكد أن الرهان على الشعب السوري في إعادة بناء سوريا، الذي عانى وثبت على مواقفه، معقبًا: «إعادة بناء سوريا ستكون من خلال الاستثمار، ولا نريد أن نكون عبئًا ويتم ذلك من خلال المساعدات والمعونات».

وأفاد بأن «العمل جارٍ على حماية المستثمرين وفقاً للقوانين»، مستطردًا: «لا نستطيع أن نعيش منفردين، والتكامل بين سوريا والدول الأخرى يُنشئ في المستقبل اقتصاداً متكاملاً بين الجميع».

ولفت إلى أن «سوريا ستكون في مراتب اقتصادية متوازنة على المستوى الإقليمي والدولي، وستكون في مصافّ الدول الكبرى اقتصادياً خلال عدة سنوات».