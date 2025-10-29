رئيس الوزراء يستقبل نظيره الكويتي بمطار القاهرة الدولي

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمطار القاهرة الدولي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس وزراء دولة الكويت الشقيقة، الذي وصل القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى.

ولدى وصوله مطار القاهرة الدولي، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويت والوفد المرافق له.

وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلاميْن الوطنيين لجمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، أعقبه استعراض حرس الشرف، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر.

ومن المقرر أن يترأس مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، غدا، جلسة مباحثات موسّعة؛ حيث سيتم مناقشة واستعراض عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما سيتم بحث سبل دعم وتعزيز أطر التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقطاعات.