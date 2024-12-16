إدارة مرفأ اللاذقية: الميناء يعمل بشكل طبيعي والسفن تفرغ بضائعها

قال مسئول بمرفأ اللاذقية السوري، لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم الاثنين، إن «الميناء يعمل بشكل طبيعي والسفن تفرغ بضائعها».

ومع التغيير الكبير في الوضع الذي شهدته سوريا الأسبوع الماضي، شن الجانب الإسرائيلي ضربة واسعة النطاق على البنية التحتية العسكرية داخل سوريا على الفور.

وكانت مدينة اللاذقية الساحلية، الواقعة في شمال غرب سوريا، أحد أهداف الجيش الإسرائيلي.

ونفذ سلاح البحرية الإسرائيلي ضربات واسعة النطاق لتدمير الأسطول التابع للقوات البحرية في الجيش السوري، ودمرت سفن البحرية الإسرائيلية العديد من السفن التابعة لنظام الأسد، والتي تحتوي على العشرات من صواريخ بحر – بحر، في مينائي البيضا واللاذقية.

وتعرضت سفن تابعة للبحرية السورية لهجوم في الميناء ودمرت بالكامل، كما دمرت منظومة الدفاع الجوي في الميناء بحسب ما أفاد المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس»، يانيف كوبوبيتش.

وقال مسئول محلي في الميناء إن «هجوم الجيش الإسرائيلي على الميناء لم يتسبب في إلحاق أضرار بعدد كبير من السفن والبنية التحتية للموانئ فحسب، بل أدى أيضا إلى انسكابات نفطية وتلوث المياه المحلية».