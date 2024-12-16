رئيس لجنة الحكام السابق: راتب الحكم يجب أن يتخطى 100 ألف جنية

أكد ياسر عبد الرؤوف، رئيس لجنة الحكام السابق، أن أزمة التحكيم في مصر ستستمر بسبب غياب النظام الإداري، مشيرا إلى أنه لابد من تطبيق خطة للتطوير من أجل تفادي تلك الأزمات.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات تلفزيونية : " اقترح أن يكون راتب الحكم الشهري 100 ألف جنيه بخلاف المكافآت والمباريات"، مضيفا أن هذا المبلغ يمثل متوسط ما يتقاضاه الحكام عالميًا".

وأضاف: " الحكم يتقاضى 7 آلاف جنيه فقط لكل مباراة، وهو مبلغ لا يتناسب مع حجم الجهد المبذول وضرورة التفرغ التام".

وتابع: "الحكام بحاجة إلى تدريب مكثف، فلا توجد برامج تدريبية كافية حاليًا للحكام".

وأوضح أن نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) ليس قديمًا، مشيرًا إلى أن تطويره يعتمد بالأساس على عدد الكاميرات، مؤكدا أن تدريب الحكام على تقنية التسلل ضرورة ملحّة لضمان استخدامها بكفاءة.