كأس العالم للأندية تتسبب في ارتفاع إصابات تشيلسي بنسبة 44 %

عانى نادي تشيلسي الإنجليزي من ارتفاع بنسبة 44% في إصابات لاعبيه، بعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام والتي فاز بلقبها، وذلك وفقا لنتائج نُشرت اليوم الثلاثاء.

لكن أحدث نسخة من مؤشر إصابات كرة القدم الأوروبية للرجال، أظهرت أن بطولة كأس العالم للأندية الموسعة حديثا، لم تحدث حتى الآن سوى تأثير طفيف على الإصابات بشكل عام.

ولاقت البطولة الجديدة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، معارضة كبيرة، عندما تم تأكيد زيادة عدد الفرق المشاركة فيها من سبعة إلى 32 فريقا في عام 2023، حيث حذرت اتحادات اللاعبين من الإرهاق البدني والنفسي للاعبين بسبب تزايد عدد المباريات، إلا أن "فيفا" تمسك بموقفه، وأقيمت البطولة في الولايات المتحدة خلال شهري يونيو ويوليو.

وتوج تشيلسي بلقب النسخة الأولى من البطولة، حيث تسلم كأس البطولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ملعب ميتلايف، وحصل النادي على جائزة مالية تقدر بحوالي 125 مليون دولار، ولكن وفقا للمؤشر فقد تعرض تشيلسي خلال الفترة من يونيو إلى أكتوبر إلى إصابات أكثر (23 إصابة)، من أي نادٍ من التسعة الأخرى بالدوريات الأوروبية الكبرى التي شاركت في كأس العالم للأندية.

وشملت الإصابات نجم الفريق كول بالمر، وكانت هناك زيادة بنسبة 44% في الإصابات بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت الذي لعب فيه تشيلسي 64 مباراة على مدار موسم 2024- 2025 بالكامل، وشهدت زيادة في الإصابات، فإن مؤشر شركة هاودن العالمية للتأمين أشار إلى انخفاص في الإصابات بشكل عام.

وذكر التقرير أنه من حيث المبدأ يتوقع أن يؤدي هذا الجهد المتزايد إلى زيادة في عدد الإصابات، مع إمكانية حدوث زيادة في قوة الإصابات بشكل عام، لكنه أضاف أن البيانات تشير إلى تأثير طفيف في إجمالي الإصابات.