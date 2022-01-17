وفاة طفلة جراء حادث تزلج بجبال الألب الفرنسية

توفيت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام سقطت من على منحدر للتزلج بجبال الألب الفرنسية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام.

وذكرت شبكة فرانس 3 يوم الأحد، نقلا عن مكتب المدعي العام في بونفيل، أنه على الرغم من محاولات انعاشها إلا أن الطفلة فارقت الحياة على متن المروحية وهي في طريقها إلى المستشفى.

واصطدم رجل بالطفلة يوم السبت أثناء وقوفها في أحد الطوابير. ووفقا لما نقله راديو فرانس بلو عن المدعي العام قوله إن الرجل حاول تفادي الطفلة، ولكنه اصطدم بها بسرعة عالية.

ووفقا للتقرير، فإن الطفلة كانت في عطلة بفرنسا برفقة أسرتها، وكانت تشارك في دورة للتدرب على التزلج.

وتم وضع الرجل رهن الاحتجاز لدى الشرطة وجرى فتح تحقيق في القتل غير العمد.

ووفقا لفرانس 3، فإن الرجل كان في حالة صدمة.