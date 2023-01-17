حل الفنان عمرو محمد على ووالدته وشقيقه ضيوفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على شاشة الحياة، وقال عمرو محمد علي خلال اللقاء: "أهم أعمالى مسلسل أرابيسك، ونقطة انطلاق في حياتي، وأيضا مسلسل الفرسان، وحكايات مجنونة، وحواء والتفاحة، وريا وسكينة".



وأضاف عمرو محمد على: "هناك عدد من الأفلام السينمائية التي شاركت بها أعتز بها وهى، سارق الفرح، مستر كاراتيه، العذراء والعقرب، مشيرا إلى أنه جسد دور بائع الشاي في فيلم مستر كاراتيه مع النجم أحمد زكى".

وطالب الإعلامى عمرو الليثى على الهواء أى طبيب لديه علاج لحالة عمرو يتواصل معه شخصيا، لأن تكلفة العلاج كبيرة وتقدر بـ250 ألف جنيه سنويا.

وتابع الليثى: "إحنا كبرنامج واحد من الناس لينا دور وهنقدم ليك يا عمرو انت ووالدتك رحلة عمرة لأنها صبرت وربنا يجازيها جزاء الصابرين".

ووجه الليثي الشكر إلى الدكتور أشرف زكى ونقابة الممثلين، وقال عمرو محمد على: "لافتة طيبة وصرفوا لى معاشا عبارة عن 500 جنيه، وأنا مقدر هذه اللافتة الطيبة، ولكن مصاريف العلاج بتتكلف تقريبا 250 ألف جنيه في السنة علشان تثبيت الحالة فقط لكن المرض ليس له علاج".