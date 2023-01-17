الخارجية الصينية ترحب بزيارة بلينكين للصين الشهر المقبل

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين اليوم الثلاثاء عن ترحيب بلاده بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين للصين.

وأشار وانج - في تصريح أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - إلى أن الصين تتواصل حاليا مع الجانب الأمريكي بشأن الترتيبات المحددة للزيارة، وذلك بعد ورود تقارير تفيد بأن بلينكين سيزور الصين يوم 5 فبراير المقبل وسيجتمع مع وزير الخارجية الصيني تشين جانج.

وذكر المتحدث أن الصين لطالما أولت اهتماما لعلاقاتها مع الولايات المتحدة وطورتها وفقا لمبادئ الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين.

وقال وانج "إن الصين تأمل في أن تتبنى الولايات المتحدة تصورا صحيحا عن الصين، وتلتزم بالحوار بدلا من المواجهة، وتسعى لتحقيق نتائج مربحة للجانبين بدلا من لعبة محصلتها صفر".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من العمل مع الصين للوفاء بشكل كامل بالتفاهمات المشتركة المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي الدولتين، وإعادة العلاقات الصينية - الأمريكية إلى مسار النمو السليم".