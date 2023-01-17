الأردن: استدعاء سفير إسرائيل لدى عمان بسبب واقعة إذن السفير

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي في عمّان وسلمته رسالة احتجاج على خلفية منع شرطة الاحتلال لسفير المملكة الأردنية في تل أبيب من دخول المسجد الأقصى في وقت سابق اليوم.



ونشرت الخارجية الأردنية بيانًا، أكدت فيه استدعاء "السفير الإسرائيلي في عمّان، عصر الثلاثاء، إلى مقر الوزارة، إثر إقدام أحد أفراد شرطة الاحتلال الإسرائيلي على اعتراض طريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.



وقال البيان إنه تم "إبلاغ السفير الإسرائيلي رسالة احتجاجٍ شديدة اللهجة لنقلها على الفور لحكومته".



وعبرت فيه الحكومة الأردنية عن إدانتها "لكافة الإجراءات الهادفة للتدخل غير المقبول في شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".



وكانت قوات الأمن الإسرائيلية قد اعترضت طريق غسان المجالي، السفير الأردني لدى إسرائيل، ورفضت دخوله المسجد الأقصى عبر باب الأسباط، واشترطت حصوله على إذن مسبق لإتمام الزيارة.



وقد أعرب الأردن مؤخرًا عن قلقه من أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة يمكن أن تغير الوضع الراهن في الحرم القدسي.



ويشهد الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى، توترات متكررة في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث إنه يمثل ثالث أقدس المواقع الإسلامية، فيما يعتقد اليهود أيضًا أنه الموقع التاريخي للمعبدين اليهوديين القديمين، مما يجعله أقدس موقع في اليهودية.



وسيطرت إسرائيل على الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، لكنها سمحت لهيئة الأوقاف الأردنية بالاحتفاظ بالسلطة الدينية على الحرم.