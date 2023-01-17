حذر رئيس إحدى أكبر شركات الأسمدة في العالم، من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يستخدم الغذاء كسلاح"، مشيراً إلى أن تأثير ذلك أصبح ملموسا في جميع أنحاء العالم.

وقال سفين توري هولسيثير، رئيس شركة يارا للأسمدة، إن الدول بحاجة إلى تقليل اعتمادها على روسيا بعد أن تسبب غزوها لأوكرانيا في الإضرار بإمدادات وأسعار المواد الغذائية حول العالم.

وتعد روسيا من أكبر مصدري الأسمدة والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها، لكن الحرب تسببت في مشاكل في الإمدادات ورفع أسعار الغاز الطبيعي، الذي يعدّ عاملاً أساسياً في إنتاج الأسمدة.

ونتيجة لذلك، وصلت أسعار الأسمدة العالمية إلى مستويات قياسية، وأجبرت المزارعين على رفع أسعار المواد الغذائية، وهو ما يضغط على المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

وقال هولسيثير في تصريحات لـ"بي بي سي" في بداية المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "لقد استخدم بوتين الطاقة كسلاح، كما يستخدمون الطعام كسلاح أيضاً".

وأضاف: "هذا ما ينطبق عليه القول الشهير: إذا خدعتني مرة، عار عليك، أما إذا خدعتني مرتين، فعار علي أنا".

ويتماشى هذا التحذير مع قلق صندوق النقد الدولي، ففي حديثها أيضاً إلى بي بي سي، قالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا جورجييفا، إنه يتعين على العالم توجيه الانتباه اليوم إلى الأسمدة.

وأضافت: "هذا هو المجال الذي نرى فيه تهديدا خاصا لإنتاج الغذاء، وبالتالي لأسعار المواد الغذائية في عام 2023".

وتابعت: "لا تزال أسعار الأسمدة مرتفعة للغاية، فعلى سبيل المثال تقلص إنتاج الأمونيا [التي تستخدم في صناعة الأسمدة] في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. كل هذا مرتبط بالطبع بتأثير الحرب الروسية على أسعار الغاز، وتوافر الغاز".