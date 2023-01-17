ألمانيا تدعو إلى زيادة التركيز على حماية المناخ في اتفاقيات التجارة الدولية

دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى زيادة التركيز على حماية المناخ في اتفاقيات التجارة الدولية.



وقال السياسي المنتمي إلى حزب الخضر في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري اليوم الثلاثاء إنه يرى أن هذا هو مستقبل التجارة مشيرا إلى أن التجارة العالمية يمكنها بذلك أن ترتقي إلى مستوى آخر.



وأشار نائب المستشار الألماني أولاف شولتس إلى أن برلمان بلاده وافق على اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا (سيتا) في ديسمبر الماضي وذلك بعد جدل استمر على مدار أعوام.



وظل حزب الخضر يعارض اتفاقية (سيتا) لفترة طويلة، ولكنه وافق عليها، وقال هابيك إن الاتحاد الأوروبي وكندا تمكنا معا من إصلاح المعايير "القابلة لسوء الاستخدام" في حماية الاستثمار ورأى هابيك أن الدعاوى التعسفية ضد حماية المناخ والاستدامة ستكون شيئا من الماضي.



كان الائتلاف الحاكم الألماني (المكون من حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر) اتفق على إعادة توجيه سياسته المتعلقة بالتجارة حيث كان هابيك أعلن أن ألمانيا عازمة على موائمة سياستها المتعلقة بالتجارة مع حماية المناخ بشكل دائم.



وقال هابيك في دافوس إنه يجب إدراج قضايا المناخ والقضايا الاجتماعية ضمن قضايا التجارة مؤكدا أهمية المنظمات متعددة الأطراف، ورأى أن حل مشاكل مثل أزمة المناخ يحتاج إلى تعاون عالمي.



وشدد هابيك على ضرورة أن يقلل الاتحاد الأوروبي من اعتماده على مناطق أخرى من العالم في مجال البنية التحتية الحيوية وكذلك التقنيات المستقبلية وساق أمثلة على ذلك بالبطاريات والمواد الخام وأشباه الموصلات والوحدات الشمسية.