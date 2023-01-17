سلطنة عمان والأمم المتحدة تبحثان التعاون في مجال البيئة وتغير المناخ

بحث رئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان عبد الله بن علي العمري، اليوم الثلاثاء، مع المدير والممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا سامي ديماسي، عددا من الموضوعات المشتركة منها العلاقات الدولية وبرامج التدريب في مجالات التنوع الأحيائي وتغير المناخ.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه جرى - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش "مؤتمر عُمان للاستدامة البيئية 2023" - آثار الأتربة والغبار في دول المنطقة وتأثيرها على جودة الهواء وإمكانية وضع الحلول المناسبة للحد من تأثيرها على مؤشر الأداء البيئي لسلطنة عُمان.

وأكد ديماسي أهمية الشراكة بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهيئة البيئة في سلطنة عُمان في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن السلطنة حققت خلال الفترة الماضية أرقامًا إيجابية في مستوى مؤشر الأداء البيئي.