قال مدير مكتبة الإسكندرية، أحمد زايد، إن معبر رفح مفتوح دائمًا، ومصر تطالب الجانب الإسرائيلي بوقف عرقلة ضخ المساعدات ومنعها، وإن التصريحات المصرية واضحة بدءًا من الرئيس إلي وزير الخارجية تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف زايد، خلال ندوة «تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة»، التي نظمها مركز الدراسات الإستراتيجي بمكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أن هناك تحديات تجاه عمليات الإغاثة إلي قطاع غزة، مؤكدًا علي أهمية رفع مفاهيم السلام في ظل الوضع الكارثي في غزة.

وأكد مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، أحمد الشربيني، أن المزاج العربي العم ضد التطبيع، مشيرًا إلي دراسة قام بها مركز أبحاث عربي علي ١٦ دولة عربية وكانت العينة ٨٠٠٠ فرد، وجاءت النتيجة أن ٨٩% من العينة ترفض إعتراف بلادها بإسرائيل.

وأشار الشربينى، إلى الحلول المطروحة دائمًا علي الطاولة وهى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين في الضفة الغربية والقدس وغزة، مؤكدًا أنه لا إستقرار لأمن دولة علي حساب دولة أخرى والإعتراف بالحقوق الشرعية لفلسطين.