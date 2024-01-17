بلينكن: يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب أن تكون هناك سلطة فلسطينية خاضعة للإصلاح.

وأضاف في تصريحات على هامش مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أنه لن يحدث تكامل دون الاعتراف بدولة فلسطينية، وأنه يجب تطوير سلطة فلسطينية قادرة على الاعتناء بشعبها، كما نقلت عنه قناة الجزيرة.

وشدد بلينكن، على أن إيران معزولة مع شركائها في المنطقة، مؤكدًا أنّ هناك قرارات مهمة وعقلية قادرة على تحقيق رؤية جديدة

وأكد أنّ الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأن إسرائيل أو المنطقة لن تنعما بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية.

وتابع: «أنتم الآن في وضع تبدي فيه دول عربية منها السعودية، مجددا الاستعداد للقيام بأمور تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل مختلف تماما، مستقبل أكثر أمنا».