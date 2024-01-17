الرئاسة الفلسطينية تحذر من «أوضاع متفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد»

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن مسلسل جرائم القتل اليومية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، هو حرب إبادة شاملة على الشعب الفلسطيني.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول بشتى السبل جر المنطقة بأسرها إلى العنف والتدمير عبر مواصلته سياسات الإبادة والقتل والتدمير وسرقة الأرض الفلسطينية وحجز الأموال الفلسطينية والاستيطان وإرهاب المستوطنين.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تتم في ظل صمت دولي غير مقبول إطلاقا، مؤكدا أن هذه الأوضاع المتفجرة ستحرق المنطقة ولن يسلم منها أحد.

وتابع: «هذه السياسات العدوانية التي تستبيح الدم الفلسطيني لن تنجح في إركاع الشعب الفلسطيني وإخضاعه، ولن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، لأن السياسات العسكرية والأمنية أثبتت فشلها، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه».

وحمّل أبو ردينة، الإدارة الأمريكية مسئولية تصعيد العدوان الإسرائيلي جراء دعمها الأعمى وانحيازها الواضح لجرائم الاحتلال والدفاع عنه.

كما دعا الإدارة الأمريكية إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان الشامل والمجازر البشعة.