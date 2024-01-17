عمرو وهبة: سعيد برودود الأفعال على فيلم مقسوم

أبدي الفنان عمرو وهبة سعادته بردود الأفعال التي حققها فيلمه الجديد" مقسوم" في العرض الخاص الذي أقيم مساء الإثنين الماضي، لعدد من النقاد ورجال الصحافة والإعلام.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام: "الحمدلله ردودو الافعال يوم العرض الخاص كانت كلها حلوة عن الفيلم، وإن شاء الله لما الفيلم ينزل النهاردة يعجب الناس".

وأشار إلى طرح فيلم "مقسوم" بجميع دور العرض، من بطولة: ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن و عمرو وهبه، وتأليف هيثم دبور، الأستاذة كوثر يونس.

يشار أنه أقيم عرض خاص لفيلم مقسوم، فى أحد سينمات 6 أكتوبر بحضور صناع الفيلم، وعدد من الضيوف ومنهم يحيى إسماعيل وكريم الشناوى وياسمينا وجيلان علاء العبد وإسلام إبراهيم ومينا النجار وعلى قاسم.