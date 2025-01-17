ماكرون: فرنسا تنظم مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون، بعد ظهر اليوم الجمعة في بيروت، إن بلاده ستتولى تنظيم مؤتمر دولي بعد بضعة أسابيع لإعادة الإعمار في لبنان.

وأضاف ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع عون،"سننظم بمناسبة زيارة فخامة الرئيس إلى باريس بعد بضعة أسابيع مؤتمراً دوليا لحشد التمويل لاعادة إعمار لبنان، وفرنسا وأوروبا ستكون إلى جانبكم وكذلك المنطقة، وسنستنفر كلّ أصدقاء لبنان".

وتابع الرئيس ماكرون "إضافةً إلى إعادة البناء هناك الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع الدولي، في مجال العدالة والقطاع المصرفي والطاقة ومكافحة الفساد وهي إصلاحات ضرورية على الحكومة تنفيذها ولا يمكن فصلها عن إعادة البناء".

وذكر ماكرون بأنّ "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصّلنا إليه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كان نهاية مرحلة من العنف لا تطاق وأوجعت المدنيين على جانبي الحدود، ووقف إطلاق النار كان نجاحاً دبلوماسياً سمح بإنقاذ حياة الناس، والآلية التي تم وضعها من شأنها أن تسمح بتنفيذ صارم للاتفاق والتزام السلطات اللبنانية والإسرائيلية".

وقال" صباح اليوم التقيت بالقائد الفرنسي والقائد الأمريكي للآلية وتم التوصل إلى انسحاب إسرائيلي في القطاع الغربي ولكن يجب أن يتأكدّ ويستمرّ ويجب أن يكون هناك انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وأن يكون السلاح فقط في يد الجيش اللبناني، وسنعمل على تعزيز الجيش اللبناني وانتشاره في جنوب لبنان والجيش هو الأساس لسيادة لبنان وهو طرف فاعل لضمان احترام وقف إطلاق النار".

وأضاف " يجب الاستمرار في تجنيد وتعزيز التدريب والتكوين، ودعم فرنسا سيبقى ثابتا في هذا المجال، وهي ستنشئ مركزا جديدا لتدريب 500 جندي لبناني والاتحاد الأوروبي أيضاً سوف يعلن سريعاً عن مجهود مزدوج لقوى الأمن والجيش اللبناني بقيمة مئة وثلاثين مليون يورو لعام 2025، ويجب تعزيز عمل "اليونيفيل" لتتمكن من ممارسة مهامها".

وتابع ماكرون "أنّنا سنعمل مع لبنان لترسيم الحدود على طول الخط الأزرق، ليكون الهدوء مستداماً لمصلحة الجميع".

وأكّد ماكرون على وجوب " تشكيل حكومة جديدة سريعً" وقال:"أعرف أن كل القوى السياسية ستتحرك لمواكبتكم ومواكبة رئيس الحكومة المكلف، والجميع مجند إلى جانبكم لإيجاد الحلول".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد بدأ زيارة رسمية للبنان صباح اليوم الجمعة، لتهنئة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان.

وبحث ماكرون مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في اجتماع بينهما في مطار بيروت، سبل دعم لبنان والتحديات الراهنة.

وبدأ ماكرون زيارة رسمية للبنان صباح اليوم الجمعة، لتهنئة الرئيس اللبناني جوزف عون بانتخابه وعقد محادثات تتناول سبل دعم لبنان.

ورافق ماكرون في زيارته وفد ضم الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، الذي تولى منذ يونيو 2023 مسؤولية تسهيل الحوار بين مختلف الجهات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الجمود المؤسساتي.