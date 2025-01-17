 رجال سلة الأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري السوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رجال سلة الأهلي يواجه طلائع الجيش في دوري السوبر

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:09 ص

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، يخوض مباراة هامة مساء اليوم، الجمعة، عندما يواجه نظيرة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

تنطلق المباراة في الرابعة عصرًا على صالة نادي المقاولون العرب، ويسعي الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في البطولة.

اختتم الفريق مرانه أمس بقيادة أوجستي بوش المدير الفني للفريق، الذي أكد خلال المران علي ضرورة التركيز الشديد في المباراة والالتزام بالتعليمات الفنية داخل الملعب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة غلي فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 83-65 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.


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