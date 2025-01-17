 بوليفيا: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس في قضية اعتداء جنسي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوليفيا: إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس في قضية اعتداء جنسي

لاباز (بوليفيا) - (أ ب / د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:31 م | آخر تحديث: الجمعة 17 يناير 2025 - 11:31 م

أصدر قاض بوليفي، اليوم الجمعة، مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق إيفو موراليس بعد تخلفه عن المثول أمام المحكمة في قضية تزعم أنه اعتدى جنسيا على قاصر.

ويتردد أن موراليس، البالغ من العمر 65 عاما، أنجب طفلا من فتاة مراهقة في عام 2016 - نتيجة علاقة جنسية من شأنها أن تمثل جريمة اغتصاب بموجب القانون البوليفي.

وقال القاضي نيلسون روكابادو، بعد جلسة استماع في منطقة تاريجا الواقعة جنوبي بوليفيا حيث تقيم الضحية المزعومة: "لقد تم إصدار أمر بالبحث عنه واعتقاله"

ونفى موراليس التهم الموجهة إليه وادعى أنه كان "ضحية" لحرب قانونية شنها حليفه السابق، الذي تحول إلى منافس سياسي، الرئيس لويس آرسي، ورفض المثول أمام المحكمة.

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