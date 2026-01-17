خامنئي يحمل ترامب مسئولية وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات

جدد المرشد الإيراني علي خامنئي، اتهامه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتأجيج الاحتجاجات في البلاد، وسقوط المزيد من الضحايا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت: «إننا نحمّل ترامب مسئولية التسبب في وقوع ضحايا وأضرار وتشويه سمعة الإيرانيين خلال الاحتجاجات».

والأسبوع الماضي، طالب خامنئي ترامب بـ«التركيز على مشاكل بلاده»، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي بشن هجمات على إيران إذا «قتلت متظاهرين».

واعتبر المرشد الإيراني أن «هناك بعض مثيري الشغب الذين يريدون إرضاء ترامب بتخريب الممتلكات العامة»، قائلًا إن «إيران لن تتسامح مع المرتزقة الذين يعملون لصالح الأجانب».

وقال نشطاء حقوقيون اليوم السبت، إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص قتلوا في الاحتجاجات التي تجتاح إيران، في حين تم تسجيل «زيادة طفيفة للغاية» في نشاط الإنترنت بالبلاد بعد انقطاع ثمانية أيام.

وقالت منظمة هرانا التي مقرها الولايات المتحدة إنها تحققت من مقتل 3090 شخصا، بينهم 2885 متظاهرا، بعد أن قال سكان إن حملة القمع يبدو أنها أخمدت الاحتجاجات إلى حد كبير في الوقت الراهن، فيما أفادت وسائل إعلام رسمية بتنفيذ المزيد من الاعتقالات.

واندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر على خلفية متاعب اقتصادية، وتطورت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية، وبلغت ذروتها في أعمال عنف واسعة النطاق أواخر الأسبوع الماضي.

ومؤخرًا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد هدد «بإجراء قوي للغاية» إذا أعدمت إيران محتجين، إن قادة طهران تخلوا عن فكرة الإعدام الجماعي.

وقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «أحترم كثيرا حقيقة أن جميع عمليات الشنق التي كان من المقرر تنفيذها أمس (أكثر من 800 منها) ألغتها القيادة الإيرانية. شكراً لكم».

ولم تكن إيران قد أعلنت عن خطط لتنفيذ هذه الإعدامات أو قالت إنها ألغتها.