اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

رفعت وزارة الخارجية اليابانية مستوى تحذيرها من السفر إلى إيران إلى أعلى مستوى، ونصحت المواطنين اليابانيين بعدم السفر إليها لأي غرض، في ضوء تصاعد التوترات هناك بسبب الاحتجاجات المناهضة للنظام.

ودعت الوزارة، المواطنين اليابانيين المتواجدين في إيران إلى مغادرتها على الفور، إذا كان ذلك آمنا مع ضمان سلامتهم الشخصية، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم السبت.

وكان نشطاء قد ذكروا في وقت سابق اليوم السبت أن حصيلة قتلى قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات التي شهدتها البلاد قفزت إلى 3090 قتيلا، رغم ظهور مؤشرات على عودة الحياة إلى طبيعتها.