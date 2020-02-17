مسؤول بالحجر الصحي: أجرينا تحاليل لجميع الطاقم الطبي وليس العائدين من الصين فقط

كشف عادل محمد جمعة دكتور التحاليل بالمعمل الخاص بالحجر الصحي لـ«العائدين من الصين»، إنه طوال فترة العزل جرى سحب عينات وعمل تحاليل لجميع الموجودين بالحجر الصحي، بما في ذلك الطاقم الطبي.

وأوضح جمعة لـ "الشروق" أن إجراء التحاليل لجميع الموجودين كإجراء احترازي لابد منه، للتأكد من سلامة الطاقم المتابع لحالتهم، وخلال هذه الفترة أي شخص ارتفعت حرارته تم إيداعه مستشفي النجيلة، لإجراء تحليل له، والتأكد من عدم إصابته بالكورونا.

أضاف أن هناك تعليمات لنا بإبعاد الخطر عن أنفسنا خلال التعامل مع العائدين من الصين، وكان يتم التعامل معهم كمرضى، حيث كان التعامل معهم على مسافة متر، وغير ذلك من القواعد التي من شأنها حماية الطاقم الطبي.

وعقدت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم احتفالية بالحجر الصحي بمحافظة مطروح بمناسبة انتهاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الصين وعددهم 304 أشخاص.