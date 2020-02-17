الشرطة العراقية تعثر على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا داعش غربي الموصل

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، العثور على مقبرة تضم رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش غرب الموصل على بعد 400 كلم شمالي بغداد.

وقال مدير قيادة شرطة نينوى، اللواء حمد النامس، إن "قيادة شرطة نينوى عثرت على مقبرة جماعية في ناحية العياضية التابعة لقضاء تلعفر (70 كلم غرب الموصل) ضمت رفات 32 من ضحايا تنظيم داعش، بينهم 11 سيدة موصلية أغلبهن موظفات في وزارة الداخلية بحسب البطاقات الشخصية التي بحوزتهن".

وأضاف النامس أن "القوات الأمنية سلمت الرفات للطب العدلي بالموصل للتعرف على ذويها".

يشار إلى أن القوات الأمنية والمواطنين يعثرون من وقت لآخر على مقابر جماعية تعود لعناصر من القوات الأمنية العراقية والمدنيين، تمت تصفيتهم على يد عناصر تنظيم داعش أثناء سيطرته على محافظة نينوى عام 2014 أو في معارك تحرير المحافظة التي انتهت نهاية العام 2017.