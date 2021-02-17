إيطاليا: بركان إتنا يقذف الحمم على صقلية وإغلاق مطار كاتانيا

ثار بركان "إتنا" الواقع في جزيرة صقلية جنوب إيطاليا مساء اليوم الثلاثاء، حيث انطلقت النار والرماد في الهواء بعد انفجار على الجانب الجنوبي الشرقي منه.

وعرض مستخدمو وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي الصور ومقاطع الفيديو، للحدث الذي أظهر سحابة دخان ضخمة تتصاعد من فوهة البركان، وتدفق الحمم على المنحدر، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب وكالة أنباء "أدنكرونوس" الإيطالية، وصل تدفق الحمم البركانية إلى ارتفاع 2000 متر، وتوقف المطار الواقع في كاتانيا عن العمل مؤقتا بسبب انتشار الرماد في الهواء، وذكرت وكالة "أنسا" الإيطالية للأنباء أن عمودا من الدخان والرماد ارتفع في الهواء لمسافة كيلومتر، مما جعل الطيران غير آمن.

وتساقط الرماد على المنازل والشوارع والشرفات في جميع أنحاء المدينة.

ولا يعد ثوران إتنا، الذي يبلغ ارتفاعه 3300 متر، أمرا غير مألوف، ويعتبر البركان الموجود في شرق صقلية أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.