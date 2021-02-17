قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت اليوم بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ونشاط الرياح على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن معظم الموانئ تم غلقها اليوم نتيجة نشاط الرياح الذي تسبب في ارتفاع الأمواج، ذاكرًا أن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري شهدت اليوم أمطارًا غزيرة إضافة إلى سقوط كرات البرد.

وأكد سقوط كرات الثلج على بعض المناطق في الجمهورية كمطروح والإسكندرية، مشيرًا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة غدًا والذي يعتبر ذروة موجة الطقس السيئ.

وذكر أن درجة الحرارة العظمى ستصل غدًا إلى 11 درجة مئوية على القاهرة، متوقعًا أن الصغرى ستتراوح من 7 إلى 8 درجات.

وأوضح أن درجة الحرارة الصغرى في محافظات شمال الصعيد تصل إلى 5 درجة مئوية، منوهًا بأن منطقة سيناء ستشهد غدًا أمطارًا غزيرة، فضلًا عن تكون الثلوج على مرتفعات الجبال بها، ووصول درجة الحرارة إلى -2 درجة مئوية على سانت كاترين.

وعلق على انخفاض درجات الحرارة حاليًا بالولايات المتحدة، أن ذلك يرجع لوجود منخفضات جوية قطبية، مؤكدًا أن الكتل الهوائية على مصر تختلف تماما عن الموجودة بالقارة الأمريكية.

ونوه أن الكتل الهوائية بمصر قادمة من روسيا، وتمر على البحر المتوسط الذي يعمل على تلطيفيها كثيرًا، لافتًا إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم الخميس المقبل لتصل إلى 17 درجة مئوية، لتنتهي موجة عدم الاستقرار في الطقس الجمعة.

ونصح المواطنين بعدم التوجه للسواحل الشمالية للبلاد خلال موجة التقلبات الجوية، محذرًا من القيادة السريعة على الطرق السريعة.