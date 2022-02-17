الصحة: توفير دواء مولونبيرافير في الصيدليات الحكومية العامة للصرف بروشتة معتمدة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن العالم بما فيه مصر، يشهد منذ فترة ارتفاعًا في معدلات إصابات فيروس كورونا والإصابات المجتمعية، مشيرًا إلى ملاحظة ثبات في الأعداد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الخميس، أن هناك تناقص في أعداد دخول المستشفيات خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن التناسب الطردي بين أعداد الإصابات وارتفاع نسبة دخول المستشفيات غير موجود.

وأوضح أن دواء «مولونبيرافير» أصبح متاحًا في الصيدليات الحكومية العامة، على أن يُصرف بروشتة معتمدة تحت إشراف طبي، مضيفًا أن الفئات التي تستفيد من هذا العقار هي الفئة العمرية من 18 عامًا فما فوق.