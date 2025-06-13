ترامب ومحمد بن سلمان يبحثان العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران

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أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحث الجانبان التطورات التي تشهدها المنطقة بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وناقش الجانبان أهمية ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد وأهمية حل كافة الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت السعودية قد أعربت عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية "السافرة" تجاه إيران بما يمس سيادتها وأمنها ويمثل انتهاكًا ومخالفةً صريحة للقوانين والأعراف الدولية.

وقالت المملكة إن هذه الاعتداءات الشنيعة تؤكد أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسئولية كبيرة تجاه وقف هذا العدوان بشكل فوري.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.