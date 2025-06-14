حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تدين الغارات الإسرائيلية على إيران وتدعو لحل الخلافات سلميا

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الجمعة، "بشدة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت إيران".

وقالت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، إن هذه الغارات "تشكل انتهاكا صارخا للسيادة وخروجا عن قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم". وطالبت بوقف هذا التصعيد الذي وصفته بـ"الخطير" فورا لما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين".

واعتبرت الوزارة هذه الاعتداءات "استهدافا لجهود الأطراف الإقليمية والدولية الرامية للحفاظ على الاستقرار بالمنطقة والعالم".

وأعربت عن دعمها الكامل لهذه الجهود، وحثت هذه الأطراف على مضاعفة جهودها لتسوية النزاع وحل الخلاف سلميا عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية بعيداً عن لغة المواجهة والتصعيد.