إيران تعلن استمرار غلق المجال الجوي للبلاد حتى السبت

أعلنت هيئة الطيران المدني في إيران، استمرار غلق المجال الجوي للبلاد حتى غدًا السبت، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران ورد طهران الصاروخي عليه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إرنا، إنّ هيئة الطيران المدني أعلنت في إشعارات للطيران أن المجال الجوي للبلاد سيبقى مغلقا حتى الثانية من ظهر غد السبت.

اقتصاديًّا، أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد اليوم الجمعة، بعد أن أطلقت إيران صواريخ على إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 68.92 نقطة أو 1.14 بالمئة ليغلق عند 5976.34 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 254.13 نقطة أو 1.29 بالمئة إلى 19407.49 نقطة.

ومساء الجمعة، أعلن الحرس الثوري الإيراني، انطلاق عملية "الوعد الصادق 3" وضرب عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الحرس الثوري قوله: "تم ضرب العشرات من الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني في الأراضي المحتلة في إطار عملية الوعد الصادق 3".

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، هجوما واسعا على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال، أن هجومه "الاستباقي"، الذي يتواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية والعديد من القدرات العسكرية".

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصيات عسكرية إيرانية بارزة في مقدمتهم رئيس الأركان علي اللواء محمد بارري وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، بجانب عدد من العلماء النوويين.

في المقابل، أكدت إيران - قبل بدء ردها - على حقها الشرعي في الرد على الهجوم، وتوعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"برد ساحق" يجعلها تندم على هجومها.