ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 1116 شهيدا و3229 جريحا

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الحالي حتى اليوم الخميس إلى 1116 شهيدا و3229 جريحا.

وأعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء، في تقريرها اليومي للوضع الرّاهن أن عدد الشهداء بلغ اليوم الخميس 22 شهيدا وعدد الجرحى 110 جرحى، فيما بلغ عدد الأعمال العدائيّة منذ بدايتها 3908.

وأشارت إلى أن "إجمالي عدد النّازحين المسجّلين في مراكز الإيواء وصل إلى 136262 نازحًا، فيما ارتفع العدد الإجمالي للعائلات النّازحة في مراكز الإيواء إلى 34973.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ فجر الثاني من مارس سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان.