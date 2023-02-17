 ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 132 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء في البحيرة - بوابة الشروق
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ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 132 ألف لتر سولار وبنزين بالسوق السوداء في البحيرة

غادة الدسونسى
نشر في: الجمعة 17 فبراير 2023 - 7:20 ص | آخر تحديث: الجمعة 17 فبراير 2023 - 7:20 ص

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، حملة على محطات الوقود بمركز النوبارية، أسفرت الحملة عن ضبط صاحب محطة تموين سيارات تصرف في 132 ألف لتر سولار وبنزين، وذلك ببيعهم بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير المشروعة.

ذلك مع استمرار وتواصل الحملات على محطات الوقود للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وعدم تهريبه للسوق السوداء.


وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمتابعة المستمرة لأرصدة المواد البترولية بكافة محطات الوقود بنطاق المحافظة ومدى إنتظام العمل بها مع إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التلاعب بالأسعار والإلتزام بالأسعار الرسمية المحددة من قِبل الجهات المعنية.

 

 

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