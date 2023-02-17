روسيا: تصريحات أمريكا الأخيرة تفضح تورطها في الصراع وتؤكد موقفها العدائي ضدنا

قال إيجور جيرينكو المتحدث باسم السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إن تصريحات نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند حول دعم الضربات الأوكرانية على القرم هي تأكيد واضح لحقيقة تورط واشنطن بشكل مباشر في الصراع.

وأضاف في تعليق أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الجمعة ، أن موسكو تعتبر هذا الموقف مظهرًا غير مقنع للموقف العدواني تجاهها.

وأفاد بأن "الأهم من ذلك، أن هذه ليست مجرد خطابات لواشنطن، ولكنها إجراءات ملموسة تتجلى في تزويد الولايات المتحدة كييف بنشاط بالأنظمة الحديثة التي تُستخدم لإطلاق النار على المناطق الروسية. بل وتقدم المشورة للقادة العسكريين الأوكرانيين. وهم يخططون للعمليات معًا بحكم الأمر الواقع"، قائلا إن الخبراء المحليين يعترفون صراحة بأن الأمريكيين يشاركون في تصويب الأسلحة.

وتابع جيرينكو قائلا إن "تحريض مجرمي كييف على مهاجمة القرم يشبه دفعهم لمهاجمة موسكو أو فلاديفوستوك"، مضيفًا أن الجانب الروسي يعتبر "موقف واشنطن هذا تعبيرًا غير مقنع عن الموقف العدواني للولايات المتحدة تجاهها".

وأكد الدبلوماسي الروسي ضرورة أن يتضح في النهاية للمجتمع الدولي بأسره أن الولايات المتحدة هي المحرض الفعلي على المواجهة في أوكرانيا. ومع ذلك ، فإن محاولات واشنطن لاستخدام الأوكرانيين لإلحاق هزيمة استراتيجية بنا محكوم عليها بالفشل. ولا يمكن لأحد أن يساوره أدنى شك في ذلك. روسيا ستحمي مواطنيها وأراضيها.

وكانت نائبة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية قد قالت في وقت سابق إن واشنطن تدعم الهجمات الأوكرانية على منشآت عسكرية في شبه جزيرة القرم. وقالت نولاند في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي ومقرها واشنطن في وقت سابق إن الولايات المتحدة تعتبر المنشآت العسكرية في شبه جزيرة القرم أهدافًا مشروعة لهجمات أوكرانيا.