تعرف على حصاد نشاط وزارة الهجرة خلال أسبوع

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرا يسلط الضوء على نشاط السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، خلال الفترة من 12 فبراير إلى 17 فبراير.

وجاء التقرير كالآتي:

1) عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيًا عبر الفيديوكونفرانس، مع المستثمر المصري بالخارج كريم أسعد، أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيمبكس kempex international وشركة kempton ltd& Brooks، لبحث تعزيز استثماراته بمصر وفقا لما توليه الدولة المصرية حاليا من تشجيع الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة المتوافرة.

2) استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور هاني الكاتب مستشار رئيس الجمهورية للشئون الزراعية وأستاذ علم الغابات في جامعة ميونخ الألمانية وأحد رواد مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة في الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم في المشروعات الدولة التنموية. وأعربت السفيرة سها جندي عن امتنانها لما قدمه من أفكار ومقترحات بناءة في مجال الزراعة، كما تم الاتفاق على التنسيق من أجل رفع هذه الأفكار والمقترحات إلى الجهات المعنية للنظر فيها ودراستها.

3) عقدت جندي، لقاء افتراضيا عبر الفيديو كونفرانس، مع الدكتور شريف زعفران، رئيس المجلس الطبي بولاية تكساس الأمريكية، لبحث سبل التعاون وإدماج الخبراء المصريين بالخارج في جهود الدولة لتطوير القطاع الطبي في مصر ورعاية المواطنين المصريين بمختلف شرائحهم.

4) استقبلت وزيرة الهجرة، أعضاء مجلس النواب عن المصريين بالخارج، لمناقشة سبل التعاون في مختلف القضايا المتعلقة بالمصريين بالخارج في المرحلة الحالية، حيث ثمنت جهود أعضاء المجلس فيما يقدمونه من جهود بارزة لخدمة المصريين بالخارج، مؤكدة أن التواصل معهم، على اختلاف فئاتهم، بشتى السبل الممكنة، يعد من أعمدة وزارة الهجرة.

5) شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في احتفالية بإطلاق مبادرة "التحالف المصري للمساواة" في إطار إستراتيجية الشركة لدعم وتمكين المرأة في المجتمع، وفي مجال العمل والقيادة، بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الجهات الدولية، في إطار تعزيز جهود التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

6) عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لقاء موسعا مع رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بدعوة من المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، لاستعراض كافة جهود وزارة الهجرة في تلبية طلبات واحتياجات المصريين بالخارج وكذلك الاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين.

7) شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، احتفالية تسليم 24 مركب صيد حديثة ومستلزمات الصيد على صغار الصيادين من أهالي قرية الطويسة مركز دراو، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، وكذلك تفقدت الوزيرة قافلة طبية لعلاج أمراض العيون لأهالي، وكل ذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

8) زارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، مستشفيات جامعة أسوان لتفقد توسعات مبادرة "قدم صحيح" التي أطلقتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني وعضو التحالف الوطني، بالتعاون مع المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وجمعية النجاة الخيرية بدولة الكويت، في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بهدف تقديم الخدمات الطبية لمرضى القدم السكري غير القادرين حماية لهم من البتر تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين المؤسسة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

9) استقبل الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بحضور د. إسراء نوار، مدير التطوير والبرامج، جامعة تشابمان، ضمن زيارة ينظمها "بيت العبادة.. House of Worship"، والذي بدأت فعالياته عام 2018، برعاية وزارة الهجرة، في إطار حرص الدولة على تعزيز قيم التعايش وروح المحبة في مصر لتفتح أياديها وأبوابها للجميع.

10) استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بحضور إسراء نوار، مدير التطوير والبرامج، جامعة تشابمان، وإحدى المشاركات في "مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، وذلك خلال زيارة حوار الأديان والتي بدأت فعالياته عام 2018، والتي تعد إحدى توصيات مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة "وتشرف على تنظيم زيارتهم لمصر برعاية وزارة الهجرة.

11) تقدمت السفيرة سها جندي، بخالص التهنئة للطلاب المصريين في أستراليا المتفوقين لعام 2022، والمشاركين في الحفل السنوي الذي يقيمه مجلس المنتدى المصري الأسترالي لتكريم الطلاب المتفوقين وعائلاتهم، مشيدة بدور المجلس في تعزيز قيمة التعليم لدى الشباب المصري في أستراليا.

12) ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء تفاعليا مع ممثلي الجاليات المصرية في دول أذربيجان وكازاخستان أوزباكستان وأرمينيا وقيرغيزستان، بحضور السفيرة منال الشناوي سفيرة مصر لدى كازاخستان وقيرغيزستان، وبمشاركة السفيرة أميرة فهمي سفيرة مصر لدى أوزبكستان، والسفير هشام ناجي سفير مصر لدى أذربيجان، ووزير مفوض محمد صلاح نيابة عن سفيرة مصر في أرمينيا. وقالت الوزيرة إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها مع خمس جاليات مصرية في لقاء واحد، وذلك في إطار الحرص على استدامة التواصل مع جالياتنا للتعرف عليهم وعلى احتياجاتهم والعمل على تلبيتها وفقا لاستراتيجية عمل وزارة الهجرة والتي تولي أهمية كبيرة لملف التواصل مع المصريين بالخارج.