الخارجية الروسية ردا على تصريحات أمريكية بضرب القرم: على واشنطن التعامل مع المناطيد والأجسام الغريبة

صرحت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، في تعليقها على كلام نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، بشأن الضربات على شبه جزيرة القرم، مشيرةً إلى أن واشنطن عليها التعامل مع البالونات البيضاء والأجسام الغريبة.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "أود أن أقدم النصيحة لفيكتوريا نولاند. فكتوريا، اعتني بالبالونات البيضاء والأجسام الطائرة، فهي تجوب أمريكا بأعداد كبيرة. وكما نرى، فأنت لست جيدة في التعامل مع هذه الأشياء المجهولة بسرعة وكفاءة، شعبك يضحك عليك، وما زلت تحلمين بهزيمة روسيا، والآن ما زلت توجهين دعوات لنظام كييف لشن هجوم على شبه جزيرة القرم. لديك ما تفعلينه في المنزل، فيكتوريا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق، وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، المنشآت العسكرية الروسية في شبه جزيرة القرم بأنها "أهداف مشروعة" لأوكرانيا، مضيفةً أن الولايات المتحدة تدعم الضربات ضدها. وفقًا لها، لن تكون أوكرانيا آمنة أبدًا من دون نزع سلاح شبه جزيرة القرم على الأقل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية المجهولة الهوية، حيث ادعت واشنطن أن المنطاد أطلق لأغراض التجسس، فيما أكدت بكين أن المنطاد كان يستخدم لأغراض مناخية. ولم يتم تحديد الانتماء والغرض من الكائنات الثلاثة الأخرى التي تم إسقاطها في اليوم الآخر.

وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.