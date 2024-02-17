 الهند.. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية - بوابة الشروق
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الهند.. مقتل 10 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية

د ب أ
نشر في: السبت 17 فبراير 2024 - 11:40 م | آخر تحديث: السبت 17 فبراير 2024 - 11:40 م

لقي 10 أشخاص، من بينهم أربع نساء، حتفهم في انفجار بمصنع للألعاب النارية، في مدينة فيرودناجار بولاية تاميل نادو اليوم السبت.

وأصدر إم كيه ستالين رئيس وزراء ولاية تاميل نادو توجيهاته لوزيرين بالولاية من أجل الإشراف على أعمال الإنقاذ، حسبما ذكرت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الهندية للأنباء اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي عن تعازيه في ضحايا الحادث وأعلن عن منح ذوي الضحايا تعويضات مالية من صندوق الإغاثة الوطنية لرئيس الوزراء.

وقال رئيس وزراء الولاية إن انفجارا مفاجئا بوحدة تصنيع في مصنع ألعاب نارية بإحدى القرى التابعة لمدينة فيرودناجار أدى إلى مصرع 10 أشخاص، هم ستة رجال وأربع نساء.

وكان 11 شخصا على الأقل قد لقوا حتفهم في السادس من فبراير إثر انفجار وقع بمصنع غير مرخص لإنتاج الألعاب النارية في ولاية ماديا براديش الهندية.

كما أصيب أكثر من 65 شخصا في الانفجار والحريق الذي أعقبه ، وذلك وفقا لما ذكره مسؤولون حكوميون هنود .


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