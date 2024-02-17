وزير الصحة يتفقد مستشفى الأطفال التخصصي في بنها ويوجه بصرف مكافأة شهر لكل العاملين

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بصرف شهر مكافأة لكافة العاملين بـ مستشفى الأطفال التخصصي ببنها في محافظة القليوبية، لانتظامهم في العمل وتقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى المترددين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة، اليوم السبت، ضمت سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان، للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد كل أقسام المستشفى ومن بينها حضانات الأطفال المبتسرين والعيادات والتي تتضمن (الأطفال، الجلدية، الجراحة)، حيث تابع معدلات الترددات ومعدل إجراء العمليات الجراحية، حيث بلغت معدلات تردد قسم الاستقبال والطوارئ 5000 حالة شهرياً، و6000 حالة بالعيادات، فضلاً عن 500 عملية شهرياً.

وتابع عبدالغفار، أن الوزير تفقد أقسام الرعايات المتوسطة والمركزة، فضلاً عن تفقد القسم الداخلي بالمستشفى والذي يضم 63 سريراً، حيث راجع الوزير معدلات الإشغال، والتي بلغت 95% بالرعايات والحضانات، و75% للقسم الداخلي، لافتاً إلى توجيه الوزير برفع كفاءة القسم الداخلي بالكامل.

وذكر أن الوزير راجع كشوفات العاملين بالمستشفى من الأطباء وفرق التمريض والفنيين، حيث أثنى على انتظامهم بالعمل، فضلاً عن إشادته بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين المترددين على المستشفى.