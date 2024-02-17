وفاة الباحث النرويجي في شئون السلام يوهان جالتونج عن عمر يناهز 93 عاما

أفادت وكالة أنباء "إن تي بي" النرويجية" اليوم السبت، بوفاة النرويجي يوهان جالتونج، الذي يعتبر رمزا بارزا في تأسيس أبحاث ودراسات السلام والصراع، عن عمر يناهز 93 عاما، نقلا عن نجله.

وأكدت هذه الأنباء متحدثة باسم معهد أوسلو لأبحاث السلام.

ودرس جالتونج الرياضيات وعلم الاجتماع. وأسس معهد أوسلو لأبحاث السلام في العاصمة النرويجية. ودرس لاحقا في جامعة برينستون بالولايات المتحدة، من بين أماكن أخرى.

وحاز على جائزة نوبل البديلة في عام 1987. وأعرب المنظمون عن تقديرهم له عبر موقعم الإلكتروني باعتباره "أبو دراسات السلام".

كما ترك بصمته في علم التواصل، حيث ركز على معايير اختيار الأنباء.

وذكرت وكالة "إن تي بي" أن جالتونج ألف ما يربو على 150 كتابا وكتب أكثر من 1000 مقال. وعمل كوسيط في عدة صراعات. وأثار الجدل في بعض الأحيان وتمت مواجهته باتهامات معاداة السامية.