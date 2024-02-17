نائبة بايدن تحذر العراق من شن ضربات أمريكية جديدة على أراضيه

حذرت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من إمكانية قيام البنتاجون بشن ضربات جديدة على بلاده في حال وقوع هجمات على القوات الأمريكية في العراق.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض صدر عقب اللقاء بين هاريس والسوداني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني، وفق وكالة تاس الروسية.

وقال البيان الأمريكي: «لقد ذكّرت هاريس أن الولايات المتحدة ليس لديها أولوية أهم من سلامة الأفراد الأمريكيين، وأن الولايات المتحدة ستتصرف دفاعا عن النفس عند الضرورة».

وأشار إلى أن نائبة الرئيس الأمريكي دعت الحكومة العراقية إلى منع الهجمات على الموظفين الأمريكيين وأشادت بجهود رئيس الوزراء التي تم القيام بها حتى الآن".

وناقشت هاريس مع السوداني أيضا أهمية الحفاظ على اللجنة العسكرية الأمريكية العراقية، والتي ستمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية قوية وتمثل خطوة تالية طبيعية بعد التعاون الناجح خلال السنوات العشر الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقة، لا سيما بهدف دمج العراق بشكل أعمق في المنطقة الأوسع من الشرق الأوسط.