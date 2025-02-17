الرئيس الأوكراني يبحث في الإمارات العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية

استقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي اليوم، الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد.

وأعرب رئيس الإمارات، عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسار علاقات البلدين إلى الأمام على مختلف المستويات.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الرئيسين بحثا مختلف جوانب العلاقات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، بجانب موضوعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات التي تخدم الأولويات التنموية للبلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات تولي اهتماما كبيرا ببناء شراكات فاعلة مع دول العالم في مختلف القطاعات بما يحقق التنمية المشتركة للجميع، مشددا على نهج دولة الإمارات الداعم للحلول السلمية للأزمات لمصلحة السلام والاستقرار في المنطقة والعالم من منطلق إيمانها بأن التنمية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار.

ولفت إلى حرص الإمارات على دعم كل ما من شأنه إيجاد تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية ومواصلة العمل على تخفيف التداعيات الإنسانية لها.

ووجه رئيس الإمارات، الشكر إلى زيلينسكي لتعاون الحكومة الأوكرانية في إنجاح جهود الوساطة الإماراتية بشأن تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مؤكدا أنه يجسد الثقة في جهود الإمارات في تخفيف آثار الأزمة خاصة على المستوى الإنساني.

ومن جانبه، أكد الرئيس زيلينسكي، حرصه على تنمية مجالات التعاون بين دولة الإمارات وأوكرانيا في ظل الفرص العديدة المتوفرة في مختلف القطاعات.

وأعرب عن شكره للجهود الدبلوماسية الإماراتية المتواصلة في تبادل الأسرى والاهتمام الذي أبدته دولة الإمارات للجوانب الإنسانية للأزمة.