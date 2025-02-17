إجراءات أمنية مشددة في محطة السكك الحديدية بنيودلهي بعد حادث تدافع

أعلن مسئول، اليوم الاثنين، فرض إجراءات أمنية مشددة في محطة السكك الحديدية بنيودلهي، تحظر على أي شخص التجوال على جسر المشاة العلوي دون سبب مقنع.

وقالت الشرطة، إن حادث تدافع في محطة السكك الحديدية بنيودلهي أسفر عن مقتل 18 شخصا مساء أمس الأول السبت.

ونقلت وكالة "برس تراست أوف إنديا"، الهندية، عن ضابط رفيع المستوى في قوة حماية السكك الحديدية، القول: "رأينا العديد من الأشخاص ينتظرون أو يقفون فوق جسر المشاة العلوي دون سبب؛ مما يؤدي إلى تأخير ركاب آخرين يحاولون الوصول إلى أرصفة مختلفة، واعتبارا من الآن، لن يتم السماح لأي شخص بالوقوف على جسر المشاة العلوي دون سبب مقنع".