الاتحاد السكندري يتفوق على أبو قير وديًا ويمنح لاعبيه راحة

حقق الاتحاد السكندري فوزًا وديًا على أبو قير للأسمدة بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن خطة الجهاز الفني للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية خلال فترة التوقف.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من العناصر البديلة، التي قدمت أداءً مميزًا وفرضت سيطرتها على مجريات اللعب، لينجح الفريق في تحقيق انتصار يعكس رغبة اللاعبين في إثبات قدراتهم وحجز مكان أساسي بالتشكيل.

في المقابل، خاض اللاعبون الأساسيون تدريبات استشفائية داخل النادي تحت إشراف الجهازين الفني والطبي، بهدف إزالة الإجهاد والحفاظ على حالتهم البدنية، قبل أن يمنح الجهاز الفني الفريق راحة لمدة يومين.

ويواصل «زعيم الثغر» العمل على تجهيز جميع عناصره تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، سعيًا لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

وكان الاتحاد قد تغلب في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز على سموحة بهدف دون رد، سجله عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 76، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة في المركز السادس.