الوكالة الأوروبية تدافع عن سلامة التطعيم بلقاح أسترازينيكا

لجأ الخبراء الذين يدفعون بأن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد آمن، وبالتأكيد أكثر أمانا من الإصابة بكوفيد- 19، إلى اتخاذ موقف دفاعي الثلاثاء، ولكن بعد أن علقت المزيد من الدول استخدام اللقاح.

وقالت رئيسة الوكالة الأوروبية للأدوية الثلاثاء إن الوكالة لا تزال مقتنعة بسلامة لقاح كوفيد- 19 الذي طورته شركة أسترازينيكا.

وذكرت المديرة التنفيذية للوكالة إيمير كوك أن "وضع مثل هذا ليس غير متوقع"، في إشارة إلى عدة حالات تم تسجيلها لجلطات الدم والتي قيل إنها أثار جانبية بعد تلقي جرعة اللقاح. وأضافت: "عندما تقوم بتطعيم ملايين الأشخاص، فمن المحتم أن تظهر حالات نادرة أو خطيرة من التوعك الذي يحدث بعد التطعيم".

وانتشر الخوف من اللقاح حيث سجلت المزيد من الدول حدوث جلطات دموية لدى الأشخاص بعد تلقي التطعيم، وأوقفت عدة دول أوروبية استخدام المنتج، مما زاد من تعقيد حملات التطعيم المضطربة بالفعل.

وأوضحت كوك أن معدل الجلطات الدموية المسجلة بين الأشخاص الذين تم تلقيحهم يبدو أنه يعكس على نطاق واسع المعدل في عموم فئات السكان. وأشارت إلى أن الوكالة تلقت أيضا أعدادا مماثلة لآثار جانبية سببتها لقاحات أخرى من جميع أنحاء العالم.

وذكرت أن الوكالة الأوروبية للأدوية أطلقت رغم ذلك "تحليلا صارما للغاية" للوقوف على ما إذا كانت اللقاحات قد تسببت في هذه الحالات.

وانضمت قبرص ولاتفيا ولوكسمبورج والبرتغال والسويد وفنزويلا الثلاثاء إلى قائمة الدول التي علقت استخدام لقاح أسترازينيكا. وجاءت تلك الإعلانات بالإضافة للإعلانات السابقة من الدنمارك وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا.

وبحلول مساء الثلاثاء، قال زعيما فرنسا وإيطاليا إنهما يستعدان لاستئناف التطعيم بسرعة بعد مراجعة الوكالة الأوروبية للأدوية.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، في بيان مشترك صدر عقب المحادثات، إن تعليق التطعيمات في بلديهما كان "إجراء احترازيا مؤقتا".