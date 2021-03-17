الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: العظمى بالقاهرة 24

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد الرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية، ومائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وحار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، بينما يسود طقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غريبة إلى جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 13

وادى النطرون 23 12

طنطا 23 14

شبين الكوم 24 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 14

مطروح 18 12

السلوم 20 10

سيوة 23 10

بورسعيد 22 15

دمياط 21 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 24 13

الاسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 22 11

رفح 21 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 08

نويبع 26 19

طابا 23 15

كاترين 22 11

الطور 25 15

شرم الشيخ 28 20

الغردقة 29 18

مرسى علم 28 17

الفيوم 25 12

بنى سويف 26 12

المنيا 26 12

أسيوط 26 13

سوهاج 27 14

قنا 30 14

الأقصر 32 15

أسوان 35 15

إدفو 34 15

أبوسمبل 35 17

الوادى الجديد 32 15

شلاتين 29 17

أبو رماد 30 17

حلايب 27 18

رأس حدربة 27 19