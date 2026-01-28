تركيا تعتقل 6 مشتبهين في 5 أقاليم بتهم التجسس السياسي والعسكري لصالح إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت تركيا القبض على 6 أشخاص في 5 أقاليم، من بينهم مواطن إيراني، يشتبه في قيامهم بـ"التجسس السياسي والعسكري"، حسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

ويزعم أن المشتبه بهم كانوا على اتصال بفيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

كما يُزعم أن المشتبه بهم تبادلوا معلومات تتضمن معلومات عن قاعدة إنجرليك الجوية وشحنات الطائرات المسيرة.

جاءت الاعتقالات في أعقاب عمليات منسقة نفذتها هيئة الاستخبارات الوطنية التركية وشرطة مكافحة الإرهاب بمختلف أنحاء الأقاليم الخمسة، حسب وكالة أسوشيتد برس "أ ب" اليوم الأربعاء.

وتم إحالة جميع الأشخاص الستة إلى قاض في اسطنبول، الذي أمر باحتجازهم رهن المحاكمة بتهم التجسس السياسي والعسكري.

ولم يرد أي تعليق فوري من قبل السفارة الإيرانية في أنقرة.

يأتي ذلك فيما تزيد التوترات الإقليمية بسبب مخاوف من ضربة عسكرية أمريكية محتملة على إيران.

وحذر مسئولو الحكومة التركية ضد تدخل أجنبي في إيران المجاورة، قائلين إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتدفق اللاجئين.